Со светлой Пасхой, православные! Наконец-то наступил этот добрый и вдохновляющий праздник - Воскресение Христово.
Желаем вам и вашим близким здоровья, успехов в работе и учебе, благополучия, мирного неба. Вспоминайте о духовном смысле Пасхи, несите веру, живите по христианским законам.
Пусть Пасха 2021 года вам запомнится прекрасной службой, обедом в кругу семьи и радостными эмоциями.
От всей души поздравляем, публикуем для вас красивые открытки и поздравления. А по ссылке - картинки с главными словами Пасхи: Христос Воскресе - Воистину воскресе!
Открытки с Пасхой 2021, поздравления в стихах
Христос Воскресе, поздравляю!
Со Светлой Пасхой я тебя!
И от души тебе желаю,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья близким, понимания,
Надежды, веры и любви.
Тепла, удачи, процветания,
Господь всегда тебя храни!
Пусть добрая Пасха тебе принесет
Настрой позитивный и много веселья,
Пускай тебя Бог от всех бед бережет,
Желаю Господнего благословения!
Сбываются пусть все мечты и желания,
Пусть в сердце твоем будут мир и уют,
Желаю успехов, добра, процветания
И много счастливых и ярких минут!
В Светлое Христово воскресение
Пожелаю мира и любви,
Благодати Божьей, просветления,
Радости, гармонии души.
Пусть удача часто улыбается,
Ангел Вас хранит от зла и бед.
Блага все пускай приумножаются,
Счастью жизнь дает зеленый свет!
Благая весть пришла с небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Навстречу празднику спеша,
Ликует и поет душа!
Вас с Пасхой поздравляю я.
Живите в радости, друзья.
Пусть будет жизнь полна чудес.
Воистину Христос воскрес!
Разукрашены яички,
Куличи освящены.
За окном поют синички,
Радуясь теплу весны.
Солнышко с утра сияет
В яркой синеве небес.
Все друг друга поздравляют
С праздником. Христос воскрес!
Пасха светлый, добрый праздник,
Веры крепкой торжество,
Пусть куличик будет сладким,
Ярким будет пусть яйцо.
Счастья от души желаю,
Мира, радости, любви,
Не терять надежды в сердце,
В жизни верный путь найти.
Вам терпения желаю,
Путь помогут небеса,
Пусть душа поет от счастья,
Радостно горят глаза.
Христос Воскрес! С душой, сердечно
Я поздравляю в этот светлый час тебя.
Пусть будет мир твой безупречным,
Пусть будет ласковой судьба.
Пусть укрепляет Бог своею силой
И крепче камня вера будет пусть.
Пусть будет всё светло и мило
И близко даже не подходит грусть.
Христос воскресе, с Пасхой вас!
Всех — с этим праздником светлейшим.
Пускай спасет Господь всех нас
И демонов разгонит злейших.
Желаю радости в сердцах,
И на душе пусть будет ясно,
Пусть не пугают боль и страх,
И будет жизнь всегда прекрасна.
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!