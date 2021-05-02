Со светлой Пасхой, православные! Наконец-то наступил этот добрый и вдохновляющий праздник - Воскресение Христово.

Желаем вам и вашим близким здоровья, успехов в работе и учебе, благополучия, мирного неба. Вспоминайте о духовном смысле Пасхи, несите веру, живите по христианским законам.

Пусть Пасха 2021 года вам запомнится прекрасной службой, обедом в кругу семьи и радостными эмоциями.

От всей души поздравляем, публикуем для вас красивые открытки и поздравления. А по ссылке - картинки с главными словами Пасхи: Христос Воскресе - Воистину воскресе!

Открытки с Пасхой 2021, поздравления в стихах

Христос Воскресе, поздравляю!

Со Светлой Пасхой я тебя!

И от души тебе желаю,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья близким, понимания,

Надежды, веры и любви.

Тепла, удачи, процветания,

Господь всегда тебя храни!

Пусть добрая Пасха тебе принесет

Настрой позитивный и много веселья,

Пускай тебя Бог от всех бед бережет,

Желаю Господнего благословения!

Сбываются пусть все мечты и желания,

Пусть в сердце твоем будут мир и уют,

Желаю успехов, добра, процветания

И много счастливых и ярких минут!

В Светлое Христово воскресение

Пожелаю мира и любви,

Благодати Божьей, просветления,

Радости, гармонии души.

Пусть удача часто улыбается,

Ангел Вас хранит от зла и бед.

Блага все пускай приумножаются,

Счастью жизнь дает зеленый свет!

Благая весть пришла с небес:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Навстречу празднику спеша,

Ликует и поет душа!

Вас с Пасхой поздравляю я.

Живите в радости, друзья.

Пусть будет жизнь полна чудес.

Воистину Христос воскрес!

Разукрашены яички,

Куличи освящены.

За окном поют синички,

Радуясь теплу весны.

Солнышко с утра сияет

В яркой синеве небес.

Все друг друга поздравляют

С праздником. Христос воскрес!

Пасха светлый, добрый праздник,

Веры крепкой торжество,

Пусть куличик будет сладким,

Ярким будет пусть яйцо.

Счастья от души желаю,

Мира, радости, любви,

Не терять надежды в сердце,

В жизни верный путь найти.

Вам терпения желаю,

Путь помогут небеса,

Пусть душа поет от счастья,

Радостно горят глаза.

Христос Воскрес! С душой, сердечно

Я поздравляю в этот светлый час тебя.

Пусть будет мир твой безупречным,

Пусть будет ласковой судьба.

Пусть укрепляет Бог своею силой

И крепче камня вера будет пусть.

Пусть будет всё светло и мило

И близко даже не подходит грусть.

Христос воскресе, с Пасхой вас!

Всех — с этим праздником светлейшим.

Пускай спасет Господь всех нас

И демонов разгонит злейших.

Желаю радости в сердцах,

И на душе пусть будет ясно,

Пусть не пугают боль и страх,

И будет жизнь всегда прекрасна.

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!