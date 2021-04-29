С территории Афганистана начался фактически вывод подразделений армии США. Оттуда уже улетели около 100 военных.

Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, военное командование США приступило к выводу американских войск из Афганистана. "Около 100 военнослужащих вместе с техникой были переброшены самолетами", - отметила она, не уточнив, куда именно их направили.

Она подчеркнула, что сокращение численности военных США в Афганистане продолжается. "Мы по-прежнему привержены к выводу всего американского военного континента до 11 сентября 2021 года", - уточнила представитель Белого дома.

Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Как сообщала "Страна", США рекомендуют своим гражданам покинуть Афганистан как можно скорее. По данным Госдепа террористические и повстанческие группировки продолжают планировать и совершать нападения на территории Афганистана.

Напомним, что ранее власти США заявили о достижении своих целей в Афганистане.