В Украине гостиницы, в которых менее десяти номеров, получат новый статус и станут полноправными участниками отельного рынка. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2673, который предусматривает такую норму.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

В законопроекте говорится о том, что отель - это средство временного размещения, состоящее из шести и более номеров, в котором субъект хозяйствования предоставляет гостиничные услуги. Виды отелей определяет Кабинет министров.

Категория отеля заведению присваивается сроком на пять лет. При этом запрещается предоставлять услуги по временному размещению постояльцев без наличия свидетельства об установлении соответствующей категории отеля.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховная Рада поддержала создание Единого туристического реестра, который заменит лицензию турфирмам.

Также мы сообщали, что Рада не разрешила полицейским бить током украинцев, совершивших административное нарушение.