Расширение влияния Китая может составить серьезную проблему для России. И если сейчас два эти государства могут решать вопросы конкурентности, то в будущем для российского руководства отношения с Китаем осложнятся.

Об этом заявил представитель Национального совета по разведке США Кристофер Борт, передает РИА Новости.

По словам Борта, Москва следит за тем, как растет влияние Китая в регионах, где раньше доминировала Россия. Также Китай может привнести туда деньги и инфраструктуру, которые не может дать Россия. Среди таких регионов он назвал Средиземноморье, Центральную Азию и Вьетнам.

Напомним, на саммите государственных лидеров НАТО, который пройдет в бельгийском Брюсселе 14 июня, в числе других вопросов планируют рассмотреть агрессивные действия Российской Федерации и усиление Китая.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп считает, что США нужно ладить с Россией, Китаем и КНДР.

Также мы сообщали, что темпы роста экономики Китая в первом квартале нынешнего года достигли отметки в 18,3%. За аналогичный в прошлом году был зафиксирован спад в 6,8%.