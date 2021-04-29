Российские пранк-журналисты Алексей (Лексус) Столяров в роли руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова и Владимир (Вован) Кузнецов в роли юриста фонда Навального Ивана Жданова провели видеоконцеренцию с депутатами Верховной Рады.

Видеозапись пранка выложена на Ютуб 29 апреля.

С украинской стороны стали невольными участниками розыгрыша:

депутат Рады Святослав Юраш;

глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;

депутат и глава Международного направления партии "Слуга народа" - Вадим Галайчук;

депутат и глава комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко;

депутат и глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева;

депутат и глава Меджлиса Мустафа Джемилев;

депутат и представитель Мирового конгреса украинцев, политический советник Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

Пранкеры обсуждали с нардепами, что будет с Крымом, если к власти в России придет Алексей Навальный.

Корниенко, полулежа в футболке на диване, потребовал, чтобы новая власть в максимально короткий срок убрала российскую администрацию из Крыма. Джемилев добавил, что нужно вывести с полуострова российские войска.

Пранкеры заверили, что команда Навального будет думать, как реинтегрировать Крым в Украину.

К разговору подключился Мережко и сказал, что Навальный мог бы сделать "юридически оформленное" заявление по поводу Крыма, после чего поинтересовался, чего российская сторона хочет от Киева. На что "Волков" ответил: мол, сторонники Навального хотели бы перевести свои офисы в Украину в связи с объявлением в России Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией.

При этом украинцы постоянно предъявляли собеседнику претензии за Крым и обидчиво припоминали "Волкову" слова Навального: "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"

В середине дискуссии пранкер предложил всем вместе спеть украинский гимн, и участники видеоконференции дружно затянули его.

Затем Кузнецов объяснил новую стратегию Навального в отношении Крыма на примере мандарина, которая пришла на смену концепции "бутерброда". Он очистил фрукт перед камерой и сказал, что полуостров - он для всех.

"Это только для кота, это только для ежа, а для волка - кожура", - сказал "Волков", деля очищенный фрукт.

При этом Юраш не выдержал и засмеялся, а все остальные наблюдали за процессом с напряженными лицами, очевидно не понимая замысла.

Под конец Вован наехал на Корниенко, назвав его боровом в грязной футболке, который "достал телефон из жопы". А "Волков" вдруг взорвался и произнес, что "за@бался вести беседу, так как его сегодня все обвиняют". После чего многие участники покинули дискуссию. Юраш до последнего пытался сгладить ситуацию и заявил, что украинцы свое отношение к Путину невольно переносят на всех россиян, отсюда и обвинения в адрес собеседника из России.

По итогу договорились, что соратники Навального сделают некое заявление по Крыму.

Ранее "Страна" сообщала, что в России суд до решения по иску об экстремизме приостановил деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и штабов Навального.

Мы также писали, что против оппозиционера открыли еще одно уголовное дело.