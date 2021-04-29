Под Днепром во время поисков металлолома копатель нашел склад с сотнями противотанковых мин времен СССР. Фото
Житель села Девладово Днепропетровской области во время поисков металлолома обнаружил устаревшие боеприпасы.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба ГСЧС Украины.
Копатель нашел три боеприпаса, после чего на место находки прибыли спасатели.
В течение двух дней пиротехники ГСЧС обследовали территорию. К 29 апреля они выявили 375 единиц устаревших противотанковых мин ТМИ-42. Взрывоопасные предметы пока находятся на месте обнаружения, их круглосуточно охраняют сотрудники Нацполиции.
После завершения обследования территории боеприпасы будут обезврежены путем контролируемого подрыва.
В ГСЧС призвали украинцев в случае обнаружения подобных опасных находок не трогать их, а звонить по телефону 101.
Ранее "Страна" рассказывала о похожем случае в Сумской области. Там мужчина, который занимался поисками металла с помощью металлодетектора, нашел мину времен Второй мировой войны и погиб из-за неосторожного обращения с ней.
Также мы писали, что под Николаевом взрывотехники ликвидировали мину, а нашли еще 1622 старых боеприпаса.