Житель села Девладово Днепропетровской области во время поисков металлолома обнаружил устаревшие боеприпасы.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба ГСЧС Украины.

Копатель нашел три боеприпаса, после чего на место находки прибыли спасатели.

В течение двух дней пиротехники ГСЧС обследовали территорию. К 29 апреля они выявили 375 единиц устаревших противотанковых мин ТМИ-42. Взрывоопасные предметы пока находятся на месте обнаружения, их круглосуточно охраняют сотрудники Нацполиции.

После завершения обследования территории боеприпасы будут обезврежены путем контролируемого подрыва.

В ГСЧС призвали украинцев в случае обнаружения подобных опасных находок не трогать их, а звонить по телефону 101.

Ранее "Страна" рассказывала о похожем случае в Сумской области. Там мужчина, который занимался поисками металла с помощью металлодетектора, нашел мину времен Второй мировой войны и погиб из-за неосторожного обращения с ней.

Также мы писали, что под Николаевом взрывотехники ликвидировали мину, а нашли еще 1622 старых боеприпаса.