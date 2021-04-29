В Украине хотят создать Единый туристический реестр, который будет заменять лицензирование для организаций, связанных с туризмом. Предусматривающий такую норму законопроект №4162 был принят за основу на заседании Верховной Рады 261 голосом парламентариев.

Трансляция заседания Рады велась в прямом эфире

Согласно документу, предлагается создать государственную электронную информационную систему со сведениями о всех субъектах туристической деятельности и другие сведения по организации туристической деятельности - Единый туристический реестр.

Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования будет приобретать, подав в Государственное агентство развития туризма сообщение о начале такой деятельности.

Документ предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте турдеятельности в Единый туристический реестр.

Также предлагается создание в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма. Их наполнение планируют осуществлять за счет:

туристического сбора, который является местным сбором;

денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма;

целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными местными программами развития туризма.

Предусмотрено разграничить понятие "турист". Закон предлагает следующие понятия: посетитель, турист, экскурсант.

Ранее "Страна" писала о том, что украинская власть собирается наращивать туризм с Турцией.

Также мы сообщали, что летом Евросоюз может разрешить въезд туристам с сертификатами о вакцинации.