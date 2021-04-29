Рада поддержала создание Единого туристического реестра, который заменит лицензию турфирмам
В Украине хотят создать Единый туристический реестр, который будет заменять лицензирование для организаций, связанных с туризмом. Предусматривающий такую норму законопроект №4162 был принят за основу на заседании Верховной Рады 261 голосом парламентариев.
Трансляция заседания Рады велась в прямом эфире
Согласно документу, предлагается создать государственную электронную информационную систему со сведениями о всех субъектах туристической деятельности и другие сведения по организации туристической деятельности - Единый туристический реестр.
Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования будет приобретать, подав в Государственное агентство развития туризма сообщение о начале такой деятельности.
Документ предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте турдеятельности в Единый туристический реестр.
Также предлагается создание в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма. Их наполнение планируют осуществлять за счет:
- туристического сбора, который является местным сбором;
- денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма;
- целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан.
Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными местными программами развития туризма.
Предусмотрено разграничить понятие "турист". Закон предлагает следующие понятия: посетитель, турист, экскурсант.
Ранее "Страна" писала о том, что украинская власть собирается наращивать туризм с Турцией.
Также мы сообщали, что летом Евросоюз может разрешить въезд туристам с сертификатами о вакцинации.