Официальные лица Киргизии и Таджикистана сообщили о пострадавших и погибших в ходе перестрелки, внезапно возникшей на границе стран 29 апреля.

Как пишет "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Министерство здравоохранения Киргизской Республики, "на 22:30 (19:30 по Киеву - Ред.) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 46 человек, из них один погиб".

По данным медиков, 44 пострадавших с огнестрельными ранениями и травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области, один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.

Двумя часами ранее в мэрии индустриального города в северном Таджикистане Исфара проинформировали, что на границе двух стран погибли три гражданина Таджикистана. Еще 31 человек пострадал и получил ранения различной степени тяжести.

Как рассказывала "Страна", после перестрелки на спорном участке киргизско-таджикской границы министерства иностранных дел двух государств начали переговоры о локализации конфликта.

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