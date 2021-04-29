В Израиле выявили десятки случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса, который может оказаться более устойчивым к вакцине. В Минздраве подтверждают уже 41 такой случай. При этом четверо заразившихся были вакцинированы от Covid-19. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

По данным израильского Минздрава, 24 инфицированных "индийским" штаммом коронавируса, недавно вернулись из-за границы, а остальные 17 - заразились внутри страны. Среди подхвативших мутировавший штамм - 21 иностранец.

Также в числе инфицированных "индийским" штаммом пятеро школьников. В связи с этим Минздрав и силовики начали широкомасштабное тестирование на коронавирус в школах.

Как пишет или только для 300 индийских воспитателей и студентов, но их обязали пройти карантин в отелях, если у них нет прививки или они не переболели Covid-19.

Напомним, индийскому варианту коронавируса свойственна двойная мутация. Вирус ускользает от антител. Болезнь пациенты нередко переносят в тяжелой форме. Заразиться могут и переболевшие, и уже привитые.

Также "Страна" писала о том, что в Израиле выявили десятки случаев миокардита после второй дозы Pfizer у людей до 30 лет.