2 мая 2021 года православные отмечают Пасху! Этот праздник - повод прикоснуться к чуду и радости, стать ближе к Богу, встретиться с близкими, поздравить друзей и знакомых.

"Христос Воскресе!" - говорит человек. "Воистину Воскресе!" - отвечает ему другой. Люди трижды целуются, желают друг другу здоровья, любви, удачи, тепла, сил для преодоления всех трудностей.

Пусть Воскресение Христово принесет в ваш дом счастье, а Ангел-хранитель оберегает. Не забывайте о страданиях, которые пережил Спаситель за грехи всего человечества и не допускайте их в своей жизни.

Вера, сострадание, дружба, сочувствие, нежность, одухотворенность, надежда, оптимизм - культивируйте эти чувства, делитесь ними с окружающими.

Специально для читателей "Страны" и ваших близких - открытки с Пасхой, на которых изображены главные слова сегодняшнего дня.

В самом низу материала - видеоткрытка с тропарём "Христос Воскресе из мертвых смертью смерть поправ..." А по ссылке - больше прикольных и оригинальных картинок.

Христос Воскрес, Воистину Воскрес - открытки с Пасхой 2021

Тропарь - Христос Воскресе из мертвых смертью смерть поправ...