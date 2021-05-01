Христос Воскрес - Воистину Воскрес! Открытки с главным поздравлением на Пасху. Фото с сайта pixabay.com
Христос Воскрес - Воистину Воскрес! Открытки с главным поздравлением на Пасху. Фото с сайта pixabay.com

2 мая 2021 года православные отмечают Пасху! Этот праздник - повод прикоснуться к чуду и радости, стать ближе к Богу, встретиться с близкими, поздравить друзей и знакомых. 

"Христос Воскресе!" - говорит человек. "Воистину Воскресе!" - отвечает ему другой. Люди трижды целуются, желают друг другу здоровья, любви, удачи, тепла, сил для преодоления всех трудностей. 

Пусть Воскресение Христово принесет в ваш дом счастье, а Ангел-хранитель оберегает. Не забывайте о страданиях, которые пережил Спаситель за грехи всего человечества и не допускайте их в своей жизни. 

Вера, сострадание, дружба, сочувствие, нежность, одухотворенность, надежда, оптимизм - культивируйте эти чувства, делитесь ними с окружающими. 

Специально для читателей "Страны" и ваших близких - открытки с Пасхой, на которых изображены главные слова сегодняшнего дня.

В самом низу материала - видеоткрытка с тропарём "Христос Воскресе из мертвых смертью смерть поправ..." А по ссылке - больше прикольных и оригинальных картинок

Христос Воскрес, Воистину Воскрес - открытки с Пасхой 2021

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Тропарь - Христос Воскресе из мертвых смертью смерть поправ...

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♬ Христос воскресе - St. Peter St. Paul Cathedral Choir of Minsk
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