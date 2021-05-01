Сегодня ночью, 2 мая, наступает самый светлый и радостный праздник - Воскресение Христово.

Православные христиане верят, что именно на Пасху, под звон колоколов и звуки торжественных песнопений случается чудо. Жизнь обретает новые смыслы - добрые, искренние и созидательные.

Воскресение Христово учит нас быть терпеливыми, мудрыми, не поддаваться искушениям, жить по совести, помогать близким, действовать не только в своих интересах, а с учетом нужд окружающих.

Особенно значим праздник для тех, кто предыдущие 40 дней соблюдал Великий пост. Воцерковленные люди очистились духовно. Для них пасхальные куличи будут особенно вкусными.

Если кто-то не смог выдержать это испытания - не страшно. Главное, что чтобы вы жили честно, с верой в сердце и по тем заповедям, которые записаны в Евангелие.

Поздравляем читателей "Страны" с наступающей Пасхой. Специально для вас - красивые открытки и оригинальные поздравления.

Дополнительно мы рассказываем о духовном смысле Пасхи, что в этот день можно и нельзя делать.

С наступающей Пасхой 2021 - открытки, картинки и поздравления

Пусть Ангел хранит вас от всех невзгод, оберегает от болезней и наполняет силой для благих свершений. С наступающей Пасхой!

Да благословит тебя Господь! Пусть в твоей семье всегда будет благополучнее, достаток, здоровье, царят смех и улыбки.

Да прибудет вместе с Пасхой счастье, любовь, удача и радость. Будь здоров! С наступающим Воскресением Христовым!

С наступающим праздником Пасхи! Пусть печать и все плохое обходит стороной ваш дом! Живите в мире, согласии и по законам Божьим!

Доброта может свернуть горы. Сострадание и терпение окупаются сторицей. Живи так, как чувствуешь, чтобы не было стыдно. Равняйся на Спасителя нашего Иисуса Христа. С наступающей Пасхой! Христос Воскрес!

Нет у православных праздника важнее, чем Пасха. Накануне этого светлого дня желаю жить в мире, с любовью и верой в сердце. С наступающим праздником!