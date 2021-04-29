Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac прибудут в Киев уже вечером 30 апреля. Тогда как 23 апреля он сообщал, что ожидает этой поставки в начале мая.

О прибытии партии вакцин в столицу чиновник написал в своем Фейсбуке вечером в четверг.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз из нашего контракта на 1,9 миллиона доз", - говорится в посте Степанов в Фейсбуке.

Как сообщала "Страна", сегодня Степанов также заверял, что в мае Украина ожидает поставку первых доз американо-немецкой вакцины Pfizer из 10-миллионной партии, о которой якобы договорился Владимир Зеленский.

Между тем в годовом плане поставок вакцин от COVID-19 Кабинета министров этих 10 миллионов доз нет. Там значатся только вакцины этого производителя, которые должны поступить по программе COVAX.

Также глава "Медзакупок" утверждал, что пока никакого договора о поставках 10 миллионов доз Pfizer в Украину нет.