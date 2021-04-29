В "ДНР" собираются выявлять и принимать в свою собственность "бесхозную недвижимость". В первую очередь это касается имущества тех, кто выехал из региона в 2014 году из-за начавшихся там боевых действий и с тех пор туда не возвращался.

Об этом говорится в "документе", который в среду, 28 апреля, подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Согласно "Указу" в течение месяца должна быть установлена "бесхозность" жилья. А затем, если в течение года хозяева не объявятся, то ее конфискуют.

"Указ" в соцсети уже прокомментировала "депутат ДНР" Анастасия Селиванова

"Очень серьезный документ. Жду возмущения "бывших донецких", кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно. Но теперь так нельзя… И если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям…", - говорится в сообщении.

Отметим, что под действие этого документа могут попасть квартиры сотен тысяч людей, которые покинули неподконтрольные Украине территории и живут в других регионах Украины или даже в других странах.

Ранее "Страна" писала о том, что в "ЛДНР" не будет сплошных выходных между Пасхой и 9 Мая, как в России.

Также мы сообщали, что Пушилин заявил, что ему не хватает Днепра, Одессы, Харькова и других городов.