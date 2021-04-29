Полина Пронина

В Киеве на Левом берегу возле "Эпицентра" по улице Братиславский произошло столкновение легкового автомобиля Citroen и мотоцикла.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места происшествия.

О пострадавших информация уточняется. На месте присутствует патрульная полиция и Академия муниципальной полиции.

При столкновении у автомобиля отлетел номерной знак. Водитель автомобиля мужчина 40-45 лет, с ним находятся ещё двое мужчин.

По словам очевидцев, ДТП произошло около часа назад. Однако движение транспорта в этой точке города из-за ДТП все еще частично парализовано.

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