Фольклорный фестиваль Октоберфест, в прошлом году отмененный из-за пандемии коронавируса, будет перенесен из Мюнхена в Дубай - по той же причине.

Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источник.

Согласно планам группы организаторов, в этом году самое большое немецкое гуляние пройдет в пустыне в Объединенных арабских эмиратах. Фестиваль перенесут на площадку размером около 420 тысяч квадратных метров недалеко от Дубайской пристани. Распорядитель берлинской рождественской ярмарки Чарльз Блюм подтвердил, что официальные лица эмирата уже взяли на себя связанные с организацией мероприятия обязательства.

Во время Октоберфеста в Дубае разрешат продавать алкоголь на территории гуляний, как это в обычные дни делается в отелях. Пьяных гостей власти будут доставлять в отели на маршрутных автобусах, чтобы те не гуляли в неподобающем виде по городу.

"Речь идет об уважении к обеим культурам", - сказал Блюм.

Другие подробности он отказался комментировать, так как подписал соглашение о конфиденциальности.

Некоторые подробности удалось узнать газете Bild. Она сообщила, что дубайский Октоберфест должен начаться 7 октября в 12:00 в 32 палатках одновременно. Ориентировочная стоимость его организации - около 50 миллионов евро. Помимо Блюма, ключевую роль в разработке концепции гуляния сыграли мюнхенский экс-ресторатор Дирк Иппен и его земляк Зепп Кретц.

Как писала "Страна", осенью, чтобы не допустить распространения инфекции власти Мюнхена не только отменили Октоберфест, но и запретили алкоголь на Терезиенвизе - площадке, где обычно проводится праздник.

Межу тем в Японии обсуждают отмену перенесенной летней Олимпиады в Токио.