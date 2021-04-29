Украинские пограничники вместе со своими румынскими коллегами обнаружили самолет, который незаконно пересек границу между государствами. Выяснилось, что при помощи этого воздушного судна преступники могли совершать контрабанду сигарет.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Вчера ночью пограничники Черновицкого отряда вместе с румынскими коллегами зафиксировали самолет, нарушивший государственную границу. Далее он направился вглубь территории нашего государства. В сотрудничестве с Воздушными силами ВСУ сотрудники Госпогранслужбы приняли все необходимые меры, чтобы отследить и перехватить цель. С радаров самолет исчез в районе одного из населенных пунктов Житомирской области", - говорится в сообщении.

Пограничники вместе с полицейскими и сотрудниками СБУ обнаружили место возможной посадки самолета. В ходе осмотра ангаров правоохранители нашли легкомоторный самолет без бортового номера. Также установлены лица, возможно причастные к незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу.

"В настоящее время в Службу безопасности Украины направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК "Нарушение правил международных полетов", а к Нацполиции - по признакам ст.332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины", - добавили в ведомстве.

На данный момент правоохранители продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранителями США, Польши и Национальным контактным пунктом Европола.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об установлении наказания в виде 11-летнего тюремного заключения за контрабанду в составе преступной группировки.