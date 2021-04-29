Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Европейский парламент за принятие резолюции с призывом применить ряд санкций в отношении России, если РФ "не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины".

Об этом глава МИД написал в своем Twitter-аккаунте в четверг, 29 апреля.

"Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе", - написал министр.

Кулеба уточнил, что именно к таким действиям и призывала Украина, чтобы показать Москве, какой ценой придется платить за возможную волну агрессии в с торону Украины.

"Украина также приветствует призыв остановить строительство Северного потока 2, проекты Росатома в Европе", - резюмировал Кулеба.







Напомним, Европарламент абсолютным большинством голосов принял постановление, в котором призвал страны Евросоюза отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, остановить строительство "Северного потока-2" и перестать покупать российскую нефть и газ в случае, если РФ "не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины".

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ЕС не может ни отключить Россию от SWIFT, ни остановить строительство газопровода.