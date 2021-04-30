В Украине внесли популярного российского рэпера Моргенштерна в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Это значит, что его гастроли, которые были запланированы на лето, не состоятся.

Музыкант уже выступал в Одессе, после чего клуб, где был концерт стали кошмарить радикалы, а недавно в Киеве они дали понять, что, мягко говоря, не рады его приезду.

На Крещатике же не так давно избили уличного музыканта, исполняющего треки рэпера.

И после угроз от праворадикалов Минкульт с подачи СБУ внес российского певца в список персон нон-грата. Хотя никаких преступлений против целостности Украины он не совершал. И постоянно сам подчеркивал, что в Крым не ездил - чтобы не потерять право въезда в Украину.

То есть перед националистами прогнулись уже без каких-либо оснований.

Разбирались в этой истории, которая случилась при президенте Зеленском, обещавшим закончить политику запрета артистов.

Рекордсмен в топ запросов из Украины. Кто такой Моргенштерн

23-летний российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) - один из самых популярных российских музыкантов сейчас.

Он стал популярным в 2018 году, когда сменил амплуа видеоблогера на рэпера. Выпустив первый мини-альбом "Hate Me", Моргенштерн начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

"Я люблю чтобы люди ох@вали", - так описывает свое творческое кредо Моргенштерн.

Российского музыканта слушают и в Украине. Песня Моргенштерна "Кадиллак" вошла в топ Ютуб-запросов из Украины в 2020 году. Особенно популярен российский хип-хоп у украинских подростков. Они используют песни в ТикТоке и ставят хиты себе на рингтоны.

Этим летом у Моргенштерна намечался тур по крупным украинским городам. Он обещал дать концерт в киевском "Дворце Спорта" (3 июня), в Харькове (4 июня), в Запорожье (7 июня).

Сразу после того, как стало известно о концертах Моргенштерна в Украине, в СБУ сообщили, что причин, чтобы его не пускать - нет. Сообщалось, что проверка проводилась весной 2020 года, но ближе к запланированным датам концертов ее могут повторить.

Как российскому рэперу угрожали националисты

Моргенштерн уже выступал в Украине. В 2019 году он дал концерт в Одессе, после которого разгорелся скандал.

На концерте 8 декабря музыкант нецензурно высказался о трауре по жертвам пожара в одесском колледже и назвал его показухой. После этого произошел налет националистов на одесский клуб "Паладиум". Молодчики, одетые в камуфляж, ворвались в здание клуба и окружили его директора Валерия Твердовского. Тот извинился за неприемлемые высказывания рэпера и пообещал, что такого больше не повторится.

После этого радикалы пообещали Моргенштерну "теплый" прием, если он когда-нибудь приедет в Украину.

Экс-глава "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко предсказал музыканту "незабываемые приключения" в Украине и пообещал личное присутствие на его будущих концертах.

"Он точно когда-нибудь еще захочет выступать в Украине. Вот точно, он запланирует еще какой-нибудь концерт в наших городах. И я думаю, друзья, нам с вам следует запастись билетами на шоу этого прекрасного россиянина. Я буду за этим следить", - предупредил Стерненко.

Год спустя появилась информация, что российский рэпер вновь собирается в Украину - летом 2021 года.

За пару месяцев до киевского концерта Моргенштерна в украинской столице произошел конфликт, связанный с его хитами. Радикалы продемонстрировали, как они относятся к Моргенштерну, когда избили темнокожего парня за исполнение его хита на Крещатике. Они заставили уличного певца пообещать больше не петь песни российского рэпера и пригрозили отрезать пальцы.

Свои действия нападавшие пояснили тем, что петь песни Моргенштерна нельзя, поскольку это "вырождает нашу нацию", а также потому, что Моргенштерн "москаль".

Ближе к датам украинских гастролей и сам российский рэпер вдруг заявил, что не поедет в Украину и концерты перенесут. Он заявил, что ему страшно.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. Видимо, все опять будут переносить концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли, особенно после истории с Одессой. Немного, но страшно банально. Не буду врать: мне страшно", - сказал Моргенштерн во время прямого эфира в Instagram.

Но по итогу ничего не отменили, и билеты продолжали продаваться.

Минкульт и СБУ решили не пускать

Несмотря на то, что Моргенштерн ранее не был в "черных списках" на въезд, 29 апреля стало известно, что его внесли в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности. Перечень таких лиц опубликован на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Моргенштерн 25-й в списке

С чем связано внесение рэпера список, не уточняется, однако такой перечень Минкульт составляет на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Само СБУ оперативно прокомментировала эту новость. Но более детально причины тоже не назвала.

"Моргенштерн включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Соответствующее решение по представлению Службы безопасности Украины 28 апреля приняло Министерство культуры и информационной политики Украины. Поэтому рэп-исполнитель Валеев Алишер (Моргенштерн) не будет проводить концерты в Украине", - написала спецслужба на своей странице в соцсети.

При этом билеты на концерт исполнителя все еще продаются на сайте "Контрамарка". Цены стартуют от 550 грн до 4490 грн. Часть секторов уже выкуплена и недоступна к продаже.

Билеты на концерты Моргенштерна на сайте Контрамарка

На горячей линии билетного оператора "Стране" рассказали, что еще не получали официальной информации об отмене или переноса концертов Моргенштерна.

"Концерты состоятся. Пока что не было никакой информации об отмене. Никаких изменений нет. Если у нас будет официальная информация от организаторов об отмене или переносе, мы обязательно об этом сообщим. Если концерты отменят, деньги за билеты можно будет вернуть", - сообщили в "Контрамарке".

"Мы братья". Что заявил Моргенштерн

Однако, по-видимому, все-таки в этом году Моргенштерн не приедет в Украину. Он отреагировал на включение его в список лиц, угрожающих безопасности Украины и заявил, что надеется, что когда-нибудь все-таки даст концерты в стране несмотря на решение СБУ. Заявление он опубликовал в Сториз в Инстаграме.

"Украина. Концертов не будет", - написал музыкант в одном посте на эту тему.

"Кто-то думает, что я угроза вашей нации", - продолжил мысль в другом посте.

А в третьем он признался в любви к украинским фанатам и сказал, что надеется на отмену решения о запрете на въезд.

"Украина, я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные с@чки!!! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются и мы с вами разъ@бем стадион. На@уй политику. Мы братья", - написал рэпер.