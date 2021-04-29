Украинцам вернули право получать материальную помощь из Фонда социального страхования или так называемых больничные. Предусматривающий эту норму закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Документ вносит изменения в статью 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" по социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности" № 1380-ІХ, отмечается в сообщении.

Подписанный закон возвращает украинцам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве или так называемых больничных.

Эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", который вводится в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек.

"Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи", - говорится в сообщении.

Документ вступает в силу 30 июня 2021 года со дня введения в действие закона "О реабилитации в сфере здравоохранения".





Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин выделил более полутора миллиардов гривен на пособия по безработице и другие выплаты.

Также мы сообщали, что в Минфине сообщили, сколько денег направили на карантинные выплаты ФОПам.