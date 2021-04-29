В Румынии обнаружили первый случай заражения индийским штаммом коронавируса, мутация была диагностирована у 26-летнего пациента, который прибыл в страну около месяца назад с легкими симптомами заболевания.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным министерства здравоохранения Румынии, выявленная мутация не является более заразной. Ведомство также отслеживает вспышку коронавируса среди строителей, который недавно прибыли из Индии.

В четверг, 29 апреля, Румыния сообщила о 1850 новых случаях заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших достигло 1,05 миллиона

Напомним, начальник главного управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан спрогнозировал, что индийский штамм коронавируса проникнет в Украину уже в конце весны.

Также "Страна" подробно рассказывала, что известно об индийском штамме коронавируса и какие вакцины против него эффективны. Его называют штаммом двойной мутации, который включает в себя штаммы, которые уже зафиксированы.

Кроме того сообщалось, что происходит в разных странах мира во время пандемии коронавируса.