Народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев раскритиковал вчерашний марш в честь дивизии СС "Галичина" и осудил городские власти Киева за то, что они позволили провести эту акцию в столице Украины.

Об этом нардеп заявил с трибуны перед завершением внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 29 апреля.

Обращаясь к депутатам Гетманцев напомнил, что через 10 дней Украина будет праздновать "один из самых больших праздников нашей истории" - День победы.

"Эта победа со слезами на глазах, победа, которая далась нашему народу миллионными жертвами во время Второй Мировой войны. Это личный праздник для многих семей. Моя семья пережила оккупацию в Киеве и мои родственники видели, как из нашего дома выводят людей в Бабий Яр. Они уже оттуда не возвращались. Маленьки дети, девочки - 6 и 4 года", - поделился представитель пропрезидентской фракции.

После этого Гетманцев высказался о состоявшемся вчера немногочисленном марше в честь СС "Галичина".

"Тем людям, которых расстреливали в Ботсаду Днепра или в Дрогобыцком яру в Харькове, тем людям, которые погибали в Сырецком лагере в Киеве, или в многих других местах... Они, будто бы чествуют борцов за независимость Украины, нет! Они порочат идею самой независимости, за которую отдавали жизни тысячи и тысячи наших украинцев, ставя их рядом с буквами "СС". Потому что СС - признанное преступление всем человечеством. Все, что связано с СС - это преступление", - заявил депутат.

Затем он обратился к коллегам с просьбой почтить память "миллионов людей, которые стали жертвами нацизма" минутой молчания.

По ее окончании Гетманцев раскритиковал столичные власти, которые позволили провести марш в честь дивизии СС.

"Мы возмущены действиям Киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала ее провести. Напомним, что мы - народ-победитель, и мы победили нацизм", - добавил депутат.

Напомним, большинство опрошенных "Страной" нардепов из фракции "Слуга народа" раскритиковали вчерашний марш. Однако один из представителей пропрезидентской фракции, Юрий Камельчук, не стал критиковать это мероприятие. По его словам, почтить память членов "патриотических сил", которые "пытались защитить Украину от советской армии" - хорошая идея, а участники марша демонстрировали не "зиги", а "римское приветствие".

Тем временем мероприятие в честь нацистского дивизиона осудили посол Германии в Украине Анка Фельдхузен и глава института Нацпамяти Антон Дробович.