Российскому артисту Моргенштерну запретили въезд в Украине. При этом на 3 июня у исполнителя был запланирован концерт в Киеве. Выступление должно было состояться в столичном Дворце спорта.

Также 4 июня Моргенштерн должен выступить в Харькове, а 7 июня - в Запорожье.

При этом билеты на концерт исполнителя все еще продаются на сайте "Контрамарка". Цены стартуют от 550 грн (самый дешевый билет в Запорожье) и достигают 4490 грн (самый дорогой билет в Киеве). А часть секторов уже выкуплена и недоступна к продаже.

На горячей линии билетного оператора "Стране" сообщили, что еще не получали официальной информации об отмене или переноса концертов Моргенштерне в Украине.

"Концерты состоятся. Пока что не было никакой информации об отмене. Никаких изменений нет. Если у нас будет официальная информация от организаторов об отмене или переносе, мы обязательно об этом сообщим. Если концерты отменят, деньги за билеты можно будет вернуть", - сообщили "Стране" в "Контрамарке".

Напомним, что Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев - Ред.), у которого запланирован концертный тур по Украине на начало июня, сегодня, 29 апреля, внесли в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности. В апреле Моргенштерн сообщил о нежелании ехать в Украину. По словам 23-летнего артиста, ему просто страшно ехать в нашу страну.