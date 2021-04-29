После перестрелки на спорном участке границы Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести технику на места прежней дислокации. Об этом сообщается на сайте МИД Кыргызстана.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 по Киеву - Ред.) и отвода военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились в течении ближайших часов провести встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления Сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Напомним, 29 апреля Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил об обстреле водозабора водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района, обвинив в нем спецназ МВД Таджикистана.

В свою очередь Комитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что это кыргызские военные открыли огонь по их пограничникам. В результате перестрелки погибли два человека - оба являются гражданами Кыргызстана.

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