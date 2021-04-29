В субботу, 29 апреля, Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ввести ряд санкций против России, в частности остановить строительство "Северного потока-2", если "Россия не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"За" принятие постановления проголосовало 569 евродепутатов, "против" - 67. В документе осуждается политика РФ в отношении Украины, Чехии и российского оппозиционера Алексея Навального.

Европарламент призвал к следующим действиям, в случае, если Россия "не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины":

отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT;

остановить реализацию проекта "Северный поток-2";

запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них российских олигархов;

ввести санкции против Росатома и других российских госкомпаний,

отказаться от закупок газа и нефти из России.

Помимо этого, странам Европейского Союза предлагается без предварительных условий сделать следующее:

выслать дополнительно российских дипломатов в знак солидарности с Чехией,

остановить "Северный поток-2" и строительство "вызывающих противоречия АЭС" российской компанией "Росатом",

ввести санкции против всех, кто участвовал в преследовании Алексея Навального.

Напомним, 28 апреля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ЕС не может ни отключить Россию от SWIFT, ни остановить "Северный поток 2".

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС в новых санкциях отключить Россию от SWIFT.