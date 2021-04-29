Украина рискует стать лидером по смертности от Covid-19 среди больших стран Европы - КШЭ

В течение следующих двух недель Украина имеет шансы выйти на первое место по уровню смертности от коронавирусной болезни среди больших стран Европы с населением более 10 млн человек.

Об этом свидетельствует прогноз экспертов Киевской школы экономики, обнародованный в четверг, 29 апреля.

"В мире ситуация ухудшается по сравнению с предыдущей неделей. На предыдущей неделе мы говорили, что заболеваемость в мире уже превосходит предыдущий пик заболеваемости, и мы видим, что этот показатель продолжает расти", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко в ходе презентации.

По его словам, стремительно растет заболеваемость в Азии, в частности в Индии и Турции.

"Если говорить о всех случаях, то 41% из всех случаев в мире - это Индия. Однако мы видим, что другие континенты стабилизируются. Европа уже которую неделю спадает. Украина также спадает по выявленным случаям", - рассказал аналитик.

В то же время он констатировал, что заболеваемость Covid-19 в Украине на 42% выше среднеевропейской.

"Если мы посмотрим на более широкий спектр показателей: что происходит с заболеваемостью, смертностью, уровнем тестирования, контролем за распространение заболеваемости, - то вывод таков: Украина сейчас уже вторая по уровню смертности среди крупных стран Европы. Примерно месяц назад Украина была где-то пятая, седьмая", - сказал Ганиченко.

На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в Европе Украина "выглядит хуже", заявил эксперт, добавив, что "чрезвычайно хорошая" эпидемическая картина наблюдается в Великобритании, Чехии и Португалии.

"Украина на втором месте по смертности после Польши, на третьем месте - Румыния. Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности среди крупных стран Европы, у которых население более 10 млн человек", - добавил он.

Ганиченко также заявил о том, что в Польше и Румынии заболеваемость и смертность от коронавирусной болезни спадает быстрее, чем в Украине.

"Смертность в Украине спадает, но очень постепенно. Украина находится на плато по смертности с небольшим спадом. Ситуация улучшается, но небольшими темпами. Смертность продолжит падать, так как заболеваемость продолжит падать и этот спад ускоряется", - добавил эксперт.

Напомним, за последние сутки от коронавируса в Украине умерли почти 400 человек. Однако самый большой город страны, Киев, уже с 1 мая выходит из локдауна в связи с соответствием столицы критериям Минздрава для ослабления карантина.

Тем временем эпицентром пандемии коронавируса в мире остается Индия. "Страна" разбиралась, чем опасен местный штамм SARS-CoV-2 и защитят ли от него вакцины, которыми прививают украинцев.