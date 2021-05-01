Сегодняшней ночью православные христиане Украины отмечают главный праздник - Воскресение Христово.

Второй год подряд Пасха проходит в условиях пандемии ковида. В Киеве 1 мая отменили жесткий локдаун. Но, несмотря на послабления, власти просят украинцев соблюдать дистанцию во время посещения храмов, носить маски, не прикладываться к крестам и иконам, оберегать от контактов пожилых родственников.

Тем не менее, в храмы, по расчетам полиции, ждут на Пасху около миллиона человек. В прошлом году пришло в десять раз меньше людей.

Вечером в аэропорт "Борисполь" прибыл специальный рейс делегации УПЦ, которая привезла из Иерусалима Благодатный огонь. ПЦУ, в свою очередь, нерукопожатна на Святой Земле. В связи с чем Огонь они намерены получать окольными путями.

Пасхальная служба начнется в Киево-Печерской Лавре и других храмах около 23:00, куда и привезут Огонь.

Редакция "Страны" поздравляет читателей с наступающей светлой Пасхой. Желаем мира вашему дому и нашей стране, крепкого здоровья и Божьей благодати. По ссылке для вас - красивые поздравления в открытках и стихах.

Мы ведем хронику событий, как Украина празднует Воскресение Христово в 2021 году. В храмах работают наши корреспонденты. Материал обновляется.

Трансляция из Киево-Печерской лавры

21:40 Зеленский записал поздравление с Пасхой. Заявил, что это победа жизни над смертью и сказал, что ничего страшного, если отметить этот праздник дома - потому что "это и есть забота о любимых".

Не преминул почти сразу вспомнить о военных, "которые сражаются за мир на передовой".

Закончил президент словами: "Христос воскрес - Воистину воскрес".

21:20 Полиция по всей Украине начала патрулировать храмы. Видео из Одессы.

21:00 Вот как в Харьков везли Благодатный огонь.

20:34 Харьковчане собираются в храмах.

Фото Харьков NOW

19:30 Вот как Благодатный огонь привезли в киевский аэропорт Жуляны.