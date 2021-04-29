Нардеп Никита Потураев и мэр Запорожья Владимир Буряк возглавили антирейтинг "Враги прессы"-2021, который сформирован Национальным союзом журналистов Украины. Об этом "Стране" сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Наша цель - атаковать тех, кто посягает на права журналистов и хочет свернуть пространство свободы. Конечно, репутационное пятно - «враг прессы» - это не бонус или достойная регалия. Но этот ярлык - четкий сигнал всем в обществе: журналистов трогать нельзя. Когда мы обсуждали финальный список, то звучали варианты занести в антирейтинг и президента, и министра культуры Ткаченко. Но большинство коллег поддержало мое предложение дать им шанс проявить себя в будущем. Однако, Антирейтинг-2022 пишется уже сегодня", - заявил в комментарии "Стране" Сергей Томиленко.

В антирейтинг вошли десять чиновников, политиков и предпринимателей. Как объяснили в НСЖУ, враги прессы – это те, кто стремится уменьшить роль и влияние отдельных журналистов и СМИ на общественные процессы, используя при этом любые способы: давление, цензуру, угрозы, запугивание, блокирование, ограничение доступа на события, репрессивное законодательство.

"Антирейтинг на национальном уровне возглавил народный депутат Никита Потураев по адвокации (продвижению - Ред.) законопроекта "О медиа" и "игнорирование замечаний журналистского сообщества к законодательным инициативам". Пятерку регионального списка "врагов прессы" возглавил городской голова Запорожья Владимир Буряк из-за закрытости городской власти от журналистов, которая привела к публичным протестам работников СМИ", - написал Томиленко.

В НСЖУ считают, что публичное осуждение для должностных лиц, которые атакуют права журналистов и посягают на свободу слова, является действенным инструментом самозащиты журналистов.

"Политики или представители бизнеса могут гордиться своей властью и хвастаться доходами, а при этом войти в историю как враги свободы слова и журналистов", – подчеркнул голоса союза.

В НСЖУ отметили, что среди нынешних "Врагов прессы" на национальном уровне также: глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк (ее обвиняют в политической зависимости и выборочном применении полномочий), российско-украинский бизнесмен Павел Фукс (пытается обанкротить СМИ, которые публикуют материалы против него, в частности, OBOZREVATEL), адвокат Василий Барбул (инициировал уголовное производство, в обеспечение которого Печерский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к более чем 12 интернет-сайтам, в частности, издание "Главком" и "Апостроф" ) и нардеп Илья Кива (за хамство и угрозы в адрес журналистов).

На региональном уровне "Врагами прессы" стали отнесено глава Запорожского облсовета Елена Жук и начальник юридического управления Запорожского облсовета Егор Мороза (за ликвидацию единственной украиноязычной областной газеты "Запорожская правда"), мэра Тростянца Сумской области Юрий Бова (давление на коммунальную ТРК) и Печенежский поселковый голова на Харьковщине Александр Гусаров (давление на газету "Печенежский край").

Напомним, что лидер антирейтинга Никита Потураев и сам в прошлом был журналистом. Он начинал свою карьеру в Днепре, успев поработать там на нескольких телеканалах.

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Потураев угодил в Единый реестр коррупционеров.

Также мы сообщали, что нардеп Потураев ожидает принятие репрессивного законопроекта "О медиа" до конца весны.