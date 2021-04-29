В четверг, 29 апреля, Печерский районный суд Киева принял решения оставить под стражей бывшего командира батальона "Донбасс", экс-нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании частной военной компании.

Об этом его супруга Наталья Музыка сообщила на своей странице в Facebook.

"Судья оставила под стражей за решеткой Семена Семенченко. Прокурор сказал что будет подавать ходатайство о продолжении меры пресечения до 12 месяцев", - написала Наталья.

Напомним, бывший народный депутат Семенченко фигурирует в деле о незаконном создании частной военной компании. В конце марта суд арестовал его на 2 месяца, без права внесения залога. Однако на следующий день после заседания суда его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", в начале апреля из больницы экс-нардепа перевели в СИЗО.

Также сообщалось, что во время заседания апелляционного суда 7 апреля, Семенченко развесил в клетке флаг батальона "Донбасс". На заседание пришло 20 человек, готовых выступить поручителями Семенченко и взять его на поруки. В итоге суд оставил меру пресечения без изменений.