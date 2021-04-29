На заседании в четверг, 29 апреля, Верховная Рада полностью отклонила законопроект №4375, призванный разрешить использование правоохранителями электрошокера при задержании людей, совершивших административные правонарушения.

Для принятия документа за основу не хватило ровно 100 голосов - "за" выступили всего 126 народных депутатов. Также народные избранники не поддержали направление этого документа на повторное первое чтение - за эту инициативу собралось всего 213 голосов из 226 необходимых.

На данный момент закон предусматривает применение электрошокера только в случае отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, который находится под охраной, а также при необходимости отражения нападения животного, которое угрожает здоровью лица или полицейского.

Однако проект закона №4375 предлагал внести изменения, добавив в случаи применения шокера:

задержание лица, которое совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом сопротивление полицейскому;





задержание лица, которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается сбежать;





задержание лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;





задержание вооруженного лица, которое угрожает применением оружия и других предметов, которые угрожают жизни или здоровью людей, в частности полицейского.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 18 марта не рекомендовал Раде принимать данный законопроект, в частности, тогда члены этого парламентского органа обратили внимание на потенциальную опасность применения электрошокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

Однако законопроект все же был включен в сегодняшнюю повестку дня Рады, что стало неожиданностью для некоторых народных депутатов. По словам одного из членов профильного комитета, представителя фракции "Голос" Александры Устиновой, это первый случай, когда на рассмотрение в зал вносится инициатива, которую отказался рекомендовать комитет.

Напомним, 11 ноября Кабмин согласовал законопроект о расширении перечня лиц и ситуаций, когда полиции разрешено применять электрошокер. В том же месяце Нацполиция закупила 200 стреляющих электрошокеров Taser.

Также глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков продемонстрировал на себе действие электрошокера.