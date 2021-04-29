После перестрелки на спорном участке киргизско-таджикской границы Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта.

Об этом сообщает агентство 24.kg.

По словам глава МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева, сейчас переговоры по урегулированию конфликта на границы проходят на всех уровнях, а также со стороны правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Потом МИД сделает заявление", - заявил глава дипломатического ведомства.

Также сегодня ожидается встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе.

Тем временем появилась информация о новой перестрелке между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана, которая вспыхнула на другом участке границы.

По данным полпреда правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбека Суваналиева, стрельба началась в Лейлекском районе в селах Кулунду и Максат. Также таджикские вертолеты были замечены в селах Кок-Таш и Самаркандек.

Как стало известно, количество жертв первой перестрелки увеличилось до двух человек. Оба погибшие - граждане Кыргызстана, передает Минздрав республики.

Напомним, 29 апреля Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил об обстреле водозабора водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района, обвинив в нем спецназ МВД Таджикистана.

В свою очередь Комитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что это кыргызские военные открыли огонь по их пограничникам.

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