Перестрелка между Таджикистаном и Киргизией началась в новом месте. МИД стран начали переговоры
После перестрелки на спорном участке киргизско-таджикской границы Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта.
Об этом сообщает агентство 24.kg.
По словам глава МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева, сейчас переговоры по урегулированию конфликта на границы проходят на всех уровнях, а также со стороны правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана.
"Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Потом МИД сделает заявление", - заявил глава дипломатического ведомства.
Также сегодня ожидается встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе.
Тем временем появилась информация о новой перестрелке между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана, которая вспыхнула на другом участке границы.
По данным полпреда правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбека Суваналиева, стрельба началась в Лейлекском районе в селах Кулунду и Максат. Также таджикские вертолеты были замечены в селах Кок-Таш и Самаркандек.
Как стало известно, количество жертв первой перестрелки увеличилось до двух человек. Оба погибшие - граждане Кыргызстана, передает Минздрав республики.
Напомним, 29 апреля Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил об обстреле водозабора водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района, обвинив в нем спецназ МВД Таджикистана.
В свою очередь Комитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что это кыргызские военные открыли огонь по их пограничникам.
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