Прямая трансляция Пасхальной службы из Киево-Печерской Лавры
В 23:00 начинается прямая трансляция Пасхального богослужения из главного храма Украины - Киево-Печерской лавры.
Службу возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Она будет продолжаться до 3:00 утра 2 мая.
За эти четыре часа зрители увидят внесение Благодатного огня, станут свидетелями торжественных песнопений, в том числе главного тропаря Пасхи - "Христос Воскресе из мертвых..."
Действо будет сопровождаться звоном колоколов. Во время него служители Церкви и прихожане совершат крестный ход на территории Лавры, также состоится освящение пасхальных корзин.
Ниже предлагаем вниманию читателей "Страны" прямую трансляцию из Лавры. Со светлой Пасхой!
Прямая трансляция Пасхальной службы из Лавры 1-2 мая 2021
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