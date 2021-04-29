В Украине изменили правила зачисления детей в первый классы школы. В связи с пандемией коронавируса, украинским школам запретили проводить вступительные конкурсы для первоклассников.

Об этом сообщает Министерство науки и образования.

Украинским школам запрещено проводить вступительные конкурсы для первоклассников, то есть любые мероприятия, направленные на проверку знаний детей, их умений или иных компетенций. Такие конкурсы разрешены только в частных или специализированных учебных заведения.

Для зачисления ребенка в школу в учебное заведение необязательно идти родителям, можно подать документы по электронной почте. Дату приема заявлений каждый регион определит самостоятельно.

Напомним, в Киеве решили не продлевать учебу в школах на лето, обучение закончат в конце мая, потому что во время локдауна учеба велась дистанционно.

Также "Страна" сообщала, что за ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году поставят сразу три оценки. Одна их них будет за государственную итоговую аттестацию.