Завод "Кузня на Рыбальском", до недавних пор принадлежавший бывшему президенту Петру Порошенко, упрекнул власти в "системных незаконных действиях", которые могут привести к остановке предприятия, потере тысяч рабочих мест и подрыву обороноспособности Украины.

Так завод отреагировал на обыски, которые провели сотрудники Госбюро расследований в среду, 28 апреля.

В заявлении, обнародованном на сайте предприятия в четверг, 29 апреля, коллектив и менеджмент завода расценил действия правоохранителей, как "еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии".

"ГБР уже не один год терроризирует завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы "Кузня" не предоставила имеющихся документов по их требованию. Следовательно, никакой юридической необходимости в обыске не было", - сообщили на предприятии.

Также представители завода утверждают, что катера, по поводу которых расследуется уголовное дело, являются лишь пилотными проектами, поэтому изменения в тактико-техническом задании на их изготовление являются в этом случае "естественными и неизбежными".

"Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать. Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90 процентов. Успешно завершены их швартовые и ходовые испытания и вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины.", - добавили на предприятии.

"Кузня" также заявила о намерении обжаловать действия правоохранителей в судах и приложит все усилия для выполнения контрактов с государством, несмотря на противодействие самого государства, которое "сознательно и по политическим мотивам разрушает единое предприятие, способное производить военные суда и которое играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности страны. Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители действуют в интересах отдельных государств", - резюмировали представители завода.

В свою очередь президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский (Свинарчук), на предприятии которого ГБР также провела обыски, заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за "системного политического преследования его семьи и компаний, которые входили или входят в состав корпорации".

"Гладковский будет заявлять о нарушении ст.18 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает политические преследования. К такому шагу его вынудил правовой беспредел, признаки которого постоянно присутствуют в действиях государственных структур, которые работают заангажированно и преследуют, прежде всего, медийный результат", - говорится в заявлении компании.

Напомним, в среду, 28 апреля, Государственное бюро расследований провело обыски на ряде предприятий в Киеве и других регионах Украины в рамках дела по фактам закупки Минобороны некачественной военной техники по завышенным ценам. В частности, речь идет о поставках более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан 63172" (МАЗ), а также проведении ремонтных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный" и закупке катеров "Гюрза-М" и "Кентавр".

21 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск сына главы предприятия "Богдан" Игоря Гладковского. Уже 26 апреля он пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и получил подозрение лично.

Его подозревают в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". Речь о событиях 2015-2017 годов, когда, по данным следствия, Гладковский и его сообщники реализовывали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.