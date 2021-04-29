29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба между военными. Известно, что погибли два человека.

Инцидент произошел на участке еще советского водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара. В Таджикистане считают территорию своей, в Киргизии это оспаривают.

Обе стороны обвиняют в обострении друг друга и стягивают дополнительные силы к границе. При этом на данный момент начались переговоры и ситуация перешла в дипломатическое русло.

Примечательно, что Киргизия и Таджикистан члены российского налога НАТО - Организации договора коллективной безопасности или ОДКБ. То есть военные союзники.

Разбирались, что происходит на границе двух государств и что стало причиной конфликта.

Что заявили в Киргизии

Как пишут киргизские СМИ, все началось 28 апреля, когда таджики разгружали щебень в нескольких метрах границы. Возник словесный конфликт и ситуация накалилась. По обе стороны водораздела собрались около сотни человек и начали забрасывать друг друга камнями.

Рано утром 29 апреля в Баткенском районе таджикская сторона начала обстреливать проезжающие машины граждан Киргизии из охотничьих ружей, а принадлежащие киргизам дома стали забрасывать камнями.

Также таджикские силовики открыли огонь по киргизским заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук" и погранпостам "Кожогар" и "Булак-Баши".

Погранзастава "Достук" в результате была уничтожена. В Бишкеке утверждают, что по заставе велся минометный обстрел.

Киргизская погранзастава "Достук". Фото: gvozdika2014 / Vk

После этого киргизский отряд специального назначения "Бору" захватил таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аълло".

Российские СМИ обнародовали видео, как бойцы армии Киргизии "радуются весне и началу новой войны". После того как захватили заставу в Таджикистане.

В столице Киргизии Бишкеке прошел митинг в поддержку жителей Баткенской области. На него вышли около ста человек. Они предложили составить список добровольцев, которые поедут в защищать границы в Баткенскую область.

По данным Минздрава страны, число пострадавших на границе с Таджикистаном возросло до 26, двое погибли.

Версия Таджикистана

В тоже время в Таджикистане говорят, что в среду, 28 апреля, граждане Киргизии начали забрасывать камнями пограничников, которые пытались установить камеры видеонаблюдения на территории водораспределительного объекта "Головной".

Он был построен в 1968-м году и предназначен для полива земледельческих хозяйств приграничных районов трех республик - Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В результате инцидента 28 апреля пострадали семь человек.

29 апреля военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам. Страну-соседа обвинили в том, что она пытается незаконно захватить водораспределительный пункт "Головной" в верховьях реки Исфара.

"Военные Кыргызстана атаковали и разрушили некоторые объекты, такие как свадебный зал и ферму в селе Точикон, из минометов", - сообщили представители таджикских властей.

Таджикские СМИ пишут, что столкновение пограничников распространилось и на другие участки. О перестрелках сообщили в населенных пунктах Лангар, Ворух и Чоркух.

Все силовые структуры страны перевели на казарменное положение. По данным таджикской стороны, в ходе конфликта травмы получили десятки человек.

В сети публикуют видео военной техники на таджико-киргизской границе. На нем слыша перестрелка.

Переговоры

К вечеру 29 апреля стало известно, что боевые действия остановлены и стороны начали переговоры на уровне МИД и силовых ведомств. Подписано соглашение об остановке огня.

Уже договорились в ближайшие часы провести отдельную встречу глав правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местный самоуправ. Обсудят детали урегулирования ситуации.

Таджикистан и Киргизия согласились усилить разъяснительную работу среди жителей приграничного районе, где вспыхнул конфликт. А также создать совместные группы для патрулирования.

Отдельно министры призвали граждан двух стран не поддаваться провокациям "отдельных деструктивных сил"

Посредником также выступит Россия. В ближайшее время премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода встретятся в Казани, чтобы урегулировать конфликт на границе.

Оба премьер-министра уже находятся в России. Встречу проведут во время саммита Евразийского межправительственного совета. Он состоится 30 апреля.

Судя по тому, что конфликт достаточно быстро был закончен, он действительно возник случайно. Хотя напряженность на границе - история давняя.

Из-за чего конфликтуют Таджикистан и Киргизия

Периодически на таджикско-киргизской границе происходят обострения. Наблюдатели считают, что основная проблема в открытости границ и пока стороны не завершат работу по демаркации, конфликты будут продолжаться.

Между Таджикистаном и Киргизией более 900 км границы, почти половина которой не демаркирована. Ее линия условна и часто проходит по дорогам или вблизи населенных пунктов, пастбищ. Спорными являются около 70 участков.

Разделить границу окончательно мешает спор двух стран. Таджикистан за основу берет карты 1924-1939 годов, Киргизия - карты 1958-1959 годов.

В Таджикистане настаивают, что при СССР Киргизия брала в аренду некоторые пахотные земли и пастбища, а затем утвердила их как свои в одностороннем порядке. Киргизия с такой постановкой вопроса не согласна.

Впрочем, теперь нельзя исключать, что дело сдвинется с мертвой точки после того, как мирить две страны начала Москва, для которой стрельба между союзниками - это удар по интеграционным проектам на постсоветском пространстве.