Франция планирует возобновить прием иностранных туристов с 9 июня. Для пересечения границы необходимо будет предъявить ковидный сертификат. Также с 9 июня французские власти собираются сместить начало комендантского часа на 23:00, открыть рестораны, спортзалы и ярмарки, а также разрешить культурные и спортивные мероприятия с участием до 5000 человек, которые также должны иметь ковидные сертификаты. Об этом сегодня заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Nice Matin.

По данным французского президента, отменить комендантский час планируют с 30 июня.

Напомним, Турция с 15 мая отменяет для украинских туристов требование об обязательном наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну. Однако путешественникам перед вылетом необходимо будет заполнять специальную анкету.

Ранее "Страна" писала о том, что с 10 мая Кипр открывается для туристов, прошедших полный курс вакцинации против Covid-19. Такие путешественники смогут въезжать в страну без ограничений.

Также мы подробно анализировали, кого из украинцев пустят в Европу после открытия границ.