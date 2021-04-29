Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить "нормандский формат" по мнению МИД РФ свидетельствуют об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, что вызывает "большую тревогу" у России.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 апреля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины. (...) В данном случае речь идет уже об официальной позиции Украины. Разумеется, это вызывает большую тревогу. (...) Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится", - сказала Захарова.

По ее словам, альтернативы "нормандскому формату" быть не может.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения, а также привлечь к переговорам в "нормандском формате" Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Также глава украинского государства предложил создать новый формат по Донбассу, "параллельный" нормандскому.