Народный депутат от фракции "слуга народа" Николай Тищенко, который устроил вечеринку в отеле Fairmont в разгар локдауна в Киеве, разговаривал по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает журналист "Страны" Юлия Корзун, которая встретила нардепа в кулуарах Верховной Рады.

"Работай, Коля. Лучше всех работай", - ответил Тищенко на вопрос о том, что сказал ему глава государства.

Заплатил ли он штраф, народный избранник не рассказал.

Напомним, в честь дня рождения своей супруги Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле Fairmont, тем самым нарушив правила карантина в столице. После этого полиция открыла уголовное дело.

Вечеринка вызвала негативную реакцию со стороны депутатов, председателя Верховной Рады Разумкова и киевских рестораторов. На заседании фракции "Слуга народа" было принято решение обязать его оплатить максимальный штраф. Однако такое решение должен одобрить политсовет.

Также сообщалось, что за вечеринку Тищенко по законодательству будет отвечать администрация отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.