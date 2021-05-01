Сегодня, 1 мая, в Иерусалиме в 13:55 по киевскому времени сошел Благодатный огонь (как это было - смотрите видео).

Изнесение из Кувуклии символизирует выход из Гроба Света истинного - воскресшего Иисуса Христа.

Свидетелями схождения огня стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами Украинской православной церкви митрополитом Антонием (Паканичем).

"Сегодня Великая Суббота. В этот день Господь дарит нам надежду, укрепляет веру и посылает нам Великое чудо - схождение Благодатного огня. Совсем скоро Благодатный огонь попадет в храмы во всех уголках Украины и тепло Божией благодати коснется души каждого человека", - цитирует митрополита центр информации УПЦ.

По словам представителей делегации УПЦ, Благодатный огонь в первые минуты схождения не обжигает, им можно умываться, освещая себя. Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.

Благодатный огонь сегодня вечером будет доставлен в Киев делегацией УПЦ.



Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Жуляны".

После схождения Благодатного огня православные христиане могут начинать поздравлять друг друга с наступающим Воскресением Христовым и готовиться к главной службе в году - всенощной по случаю Пасхи.

В столице она начнется в 23:00 в Киево-Печерской Лавре и других храмах УПЦ (прямая трансляция будет доступна на нашем сайте). К тому времени туда уже доставят Огонь, который привезет спецбортом делегация Украинской православной церкви.

Ниже публикуем поздравительные открытки, которые можно отправить близким по случаю схождения Благодатного огня. Их принято пересылать со словами "Спаси, Господи!" и наилучшими пожеланиями адресату.

Дополнительно для читателей "Страны" - открытки и поздравления с наступающей Пасхой 2021.

В отдельном материале "Страны" - как в Украине будут праздновать Пасху в 2021 году.