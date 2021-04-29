Законных оснований у президента Владимира Зеленского для роспуска Верховной Рады на данный момент нет, так как парламент собирался на все запланированные заседания.

Так председатель Верховной Рады прокомментировал слова своего заместителя Руслана Стефанчука о наличии у президента юридических оснований для роспуска парламента в связи с тем, что с декабря по январь нардепы не собирались на заседания более 30 дней.

"В Верховной Раде Украины девятого созыва ни разу не было такого, чтобы она не собиралась на запланированные заседания. И мы, когда шли, проговаривали это со всеми депутатскими фракциями и группами, это решение Конституционного суда (которое предусматривает роспуск парламента в случае, если он в течение сессии не собирается на заседания более 30 дней - Ред.). И объективно - сегодня такого случая даже быть не может. Поэтому, если честно, я не вижу этих оснований, и вряд ли можно идти как-то вразрез с решениями Конституции, Конституционного суда", - сказал Разумков в ходе брифинга в Раде.

Напомним, еще в июле прошлого года спикер парламента в интервью "Стране" сообщил, что для Зеленского нет смысла распускать парламент, однако, по его словам, "в Украине может быть все, что угодно".

По состоянию на февраль этого года более 60% украинцев поддерживали идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов.