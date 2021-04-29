В среду, 28 апреля, новый украинский лоукост Bees Airlines открыл продажу билетов на авиарейсы из Киева в Грецию, Болгарию и Кипр. Запуск авиарейсов в Грецию запланирован уже на 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиарейсы на Кипр стартуют со 2 июня. В Ларнаку можно будет улететь в понедельник, среду или субботу, стоимость билета в одну сторону -1944 грн.

В Грецию можно будет полететь уже начиная с 29 мая: в Ираклион (полеты по понедельникам, средам и субботам) билет будет стоить от 2916 грн в одну сторону; стоимость авиабилета в Аракос (полеты по субботам) точно такая же.

В греческий Родос из Киева начиная с 30 мая можно будет попасть (полеты по четвергам и воскресеньям) за 2916 грн,а из Львова (полеты раз в 10 дней) за 1999 грн.

"А также мы продолжаем расширять чартерные программы, в частности, рейсы в Анталию будут выполняться из Киева ежедневно, а из Львова, Харькова и Херсона два раза в неделю. Продолжаем выполнение рейсов из Киева в Шарм-эль-Шейхе, в Хургаду и Марса-Алам из Киева и Львова. А с июня начнется выполнение чартерных рейсов в Тиват из Киева и Львова и до Сплита из Львова", - говорится в сообщении.

Напомним, Bees Airlines планировал запустить регулярные авиарейсы к майским праздникам.

Также сообщалось, что в Кабмине хотят удешевить авиаперевозки до уровня железнодорожных.