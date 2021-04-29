В результате конфликта и стрельбы, возникшей 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана, погиб один человек, еще 16 граждан пострадали.

Об этом со ссылкой на данные Минздрава Киргизии сообщает Кaktus.media.

Пострадавших в результате инцидента на границе отправили в Баткенскую областную больницу.

Напомним, 29 апреля Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил об обстреле водозабора водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района, обвинив в нем спецназ МВД Таджикистана.

В свою очередь Комитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что это кыргызские военные открыли огонь по их пограничникам.

Отметим, что днем ранее на баткенском участке границы двух стран произошел конфликт из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители кыргызской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, а ночью конфликт обострился.

Из зоны конфликта эвакуированы уже 850 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО.

Также мы сообщали, что в 2019 году на таджикско-узбекской границе вспыхнул бой, унесший жизни 17 человек.