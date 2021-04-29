Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, известный своими заявлениями о вреде секса украинок с иностранцами и "выдуманной болезни Covid-19", не стал критиковать вчерашний марш в честь СС "Галичина", который накануне прошел в Киеве.

По его словам, почтить память членов "патриотических сил", которые "пытались защитить Украину от советской армии" - хорошая идея.

Об этом он нардеп заявил в комментарии "Стране".

"Я даже не знаю, как к ним (участникам марша - Ред.) относиться. Я к ним не отношусь, я не военный. С точки зрения задумки, вспомнить про патриотические силы, которые с 1917 и с 1939 годах пытались защитить Украину от советской армии и у них была именно эта цель - наверное, хорошо. Не все понимают эту роль, и плюс, знаете, как говорят, в семье не без урода. Были такие дивизии, которые нанимались полицаями, и за зарплату занимались нехорошими делами. Эти факты к сожалению были, но костяк этих людей - выбрали основной миссией защищать Украину. Это было хорошо", - размышляет "слуга народа".

Также Камельчук считает, что участники марша вчера демонстрировали не "зигу", а так называемое "римское приветствие".

Фото с вчерашнего марша в честь СС "Галичина". "Страна"

"Я зиг не видел, я видел римское приветствие. Оно отличается. Это набор их убеждений. Если там не было фашистской символики - не считаю это нарушением. Насчет зигования, хочу, чтобы меньше людей думали, что Гитлер был каким-то уникальным. Свастика - это не его идея. Свастику просто осквернили фашисты. Она появилась гораздо раньше. Зигование - это тоже не его идея, потому что первым было римское приветствие. От сердца идет римское, а гитлеровское - идет чуть по-другому. Я видел римское, фашистское не видел. Но если это было, то считаю это была провокация. Так как этого действительно не должно быть", - сказал нардеп.

Напомним, марш националистов в честь дивизии СС "Галичина" состоялся в Киеве 28 апреля. На него пришло около ста человек. Движение в центре столицы частично перекрывалось, а националисты шли вслед за правоохранителями.

Раскритиковали мероприятие, в частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава института Нацпамяти Антон Дробович.

Также "Страна" писала о том, как отреагировали на вчерашний марш коллеги Камельчука по фракции.