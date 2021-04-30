В ближайшее воскресенье православные украинцы будут отмечать Пасху. Праздник связан с воскрешением Христа, который своей смертью искупил грехи человека.

Рассказываем, что принято делать в этот день и напоминаем историю воскрешения.

Пасха 2021 - история и духовный смысл праздника

После смерти Христа на кресте его ученики Иосиф и Никодим тайно сняли тело Спасителя и положили в гроб, высеченный в скале, закрыв вход в пещеру камнем. Погребение совершали в субботу, когда иудеи праздновали Песах.

На следующее утро сочувствующие женщины пришли к пещере, чтобы помазать тело Христа благовониями, и увидели, что валун отодвинут, а в пещере нет никого. Остался только платок, прикрывавший лицо Христа, и погребальные пелены. На выходе из пещеры ангел возвестил мироносиц о божественном воскрешении.

Считается, что на погребальных пеленах (плащанице) отпечатался лик Христа в момент Воскрешения.

Накануне Пасхи, в Великую субботу, в Иерусалиме сходит Благодатный Огонь. Чтобы увидеть это, сотни тысяч людей съезжаются к храму Гроба Господня. Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Что можно и нельзя делать на Пасху

С вечера субботы или рано утром в воскресенье верующие посещают службу в храме. Во время службы освящают пасхальную корзину. В церквях звучат песнопения: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав".

Православные приветствуют друг друга словами "Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!" Эта традиция восходит к апостольским временам. Так ученики Христа делились своей радостью узнав о воскрешении Христовом.

Православные разговляются после долгого поста, который предшествовал Пасхе. Считается, что чем богаче стол - тем удачнее сложится год. В центре стола ставят главные символы Пасхи - яйца-крашанки и паски. По народному поверью, если на Пасху накормить нуждающихся, это принесет благополучие. Еще одна примета, связанная с пасхальным столом, гласит, что в доме, где ждут детей, нужно дополнительно поставить тарелку с угощениями для будущего малыша.

В Пасху не венчаются, не проводят крестины. Также не ходят на кладбище.

Картинки и поздравления с наступающей Пасхой

С наступающей Светлой Пасхой! Пусть хранит вас Господь!

Пасха напоминает о том, что каждый человек рождается для добра и созидания. Желаю духовного совершенствования, искренних отношений, добра и мира, здоровья и счастья, спокойствия, всех благ в начинаниях, исполнения всех надежд.

Чтобы эти весенние пасхальные дни согрели сердце радостью и любовью. Светлого праздника вам и всем вашим родным и близким.

Светлых надежд и радостной весны!

Пусть на Пасху сбудутся мечты!

Счастливой Пасхи!

Пусть солнце согреет ваш дом теплом!

Пусть Пасха скорее наступит и счастье всем принесет!

С Наступающей Пасхой, мои родные и любимые!

Пусть праздник будет светлым, а стол щедрым! С наступающей Пасхой!

Любви и мира вашему дому накануне Пасхи!

С наступающей Великой Пасхой!