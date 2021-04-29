Апелляционный суд в Киеве изменил меру пресечения для участника мартовского погрома на Банковой Александра Белковского, который поджег дверь Офиса президента. Ему отменили круглосуточный домашний арест, назначив взамен только ночной.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook в четверг, 29 апреля. Сам же Юрчишин хотел взять Белковского на поруки.

"Боится полиция "узников Банковой". Не победа, но шаг к ней", - написал народный избранник.

Напомним, 28 апреля Апелляционный суд смягчил меру пресечения погромщику Офиса президента Сергею Филимонову, известному как "Сын Перуна". Ему также назначили ночной домашний арест вместо круглосуточного. Филимонов себя виновным в погроме Офиса президента не считает.

Ранее отменили меру пресечения для участника в погроме Офиса президента Романа Ратушного, которого суд отправил под домашний арест 29 марта. При чем нардеп Ярослав Юрчишин хотел и его взять на поруки, но суд ему отказал.

"Страна" подробно разбилась, почему суд начал отпускать сторонников радикала Сергея Стерненко, которые 20 марта громили Банковую.