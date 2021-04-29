В финансовом отчете НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год не указан размер вознаграждения каждого члена правления. При этом в документе указано, что в 2020 году расходы на зарплаты и премии правлению компании увеличились в 2 раза до 672 млн гривен по сравнению с 2019 годом (343 млн гривен). В отчете за 2019 год были поименно указаны выплаты каждому члену правления компании, передают "Украинские новости".

В свою очередь польская нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) в 2020 году увеличила чистую прибыль в 5,35 раза до 1,6 млрд евро, однако выплаты правлению почти не изменились в сравнении с 2019 годом.

Согласно финансовому отчету PGNiG выплаты правлению компании в 2020 году составили 39,2 млн злотых (286,52 млн гривен).

Ранее "Страна" писала о том, что накануне Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а также уволены все члены наблюдательного совета компании.

Кроме того, сообщалось, что Госдепу США и послам G7 не понравилось увольнение Коболева с должности руководителя "Нафтогаза".