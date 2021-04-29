В Молдове - новая предвыборная гонка, которая может определить курс страны на ближайшее будущее.

Избранная осенью президентом прозападная Майя Санду распустила парламент страны, в котором преобладали союзники ее пророссийского предшественника Игоря Додона, и назначила на июль новые выборы.

Последние полгода прошли в конфликте между президентом и парламентом.

"Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, члены которого замешаны в темных махинациях и воруют у своих граждан. Поэтому мы должны избрать новый парламент, сформировать компетентное правительство и вернуть страну к нормальной жизни", - заявила Санду.

В то же время Додон, возглавляющий Партию социалистов, призвал "все здоровые промолдавские патриотические силы" объединить усилия.

"И социалисты, и другие партии левого толка должны быть готовыми встать на защиту нашего православного молдавского народа на этих выборах", - добавил он.

Разбирались, каковы перспективы сторонников Санду и Додона и что ждет дальше Молдову.

Урезанные полномочия Санду

После победы Санду на президентских выборах она так и не смогла получить всю полноту власти. В декабре минувшего года в стране произошла мини-революция. Местный парламент принял ряд законов, которые существенно урезали и так небольшие полномочия президента. Кроме того, были расширены права русского языка, на чем настаивал Додон.

Против Майи Санду восстало парламентское большинство из Партии социалистов Додона и партия Шор (основатель Илан Шор, супруг певицы Жасмин) и ряда внефракционных депутатов.

Одним махом они также приняли новые законы, которые в Украине назвали бы "зрадой".

Этими законами придали русскому статус языка межнационального общения, вернули в эфир молдавского ТВ российские телеканалы и снизили квоты для контента на молдавском языке на национальных телеканалах, восстановили обязательное дублирование инструкций к лекарствам на русском языке.

Также из сферы влияния Санду забрали Службу информации и безопасности (СИБ) - аналог нашего СБУ.

Кроме того, расширены права Гагаузской автономии, на которую имеет серьезное влияние Турция и Россия (теперь изменить ее статус можно только с согласия самих гагаузов). На очереди – законопроект о люстрации чиновников, назначенных во времена правления беглого олигарха Влада Плахотнюка.

"Санду надеется переформатировать парламент в свою пользу, она и ранее говорила о необходимости досрочных выборов (по плану должны пройти через два года). Предвыборная парламентская кампания идет уже пару месяцев и началась с заявлений Санду, рассчитанных на прозападный электорат и диаспору (например, призывы вывести российских миротворцев из Приднестровья). На самом деле ей невыгодно возвращение в Молдову Приднестровья, с почти 350 тысячами избирателей, которые в большинстве настроены против нее. Особенно учитывая, что Додон проиграл ей 250 тысяч. С другой стороны, приднестровская тема может отнять у Санду часть колеблющегося пророссийского электората, которая проголосовала за нее", - говорит "Стране" молдавский политолог Думитру Бунеску.

В то же время принятие законов о русском языке и других, за которые проголосовал парламент, может добавить очков Додону и "колеблющийся пророссийский электорат" перетечет к нему.

Тем более среди части молдаван растет возмущение из-за падения уровня жизни на фоне коронавирусной эпидемии. В феврале-марте Молдова вышла на первое место в Европе по числу заболевших и погибших от ковида на 100 тыс. населения. Вакцина - в дефиците, привиться можно только за большие деньги или благодаря близости к власти.

Еще одним неожиданным фактором, который играет против Санду, стала темная история с похищением средь бела дня в Кишиневе беглого украинского судьи Чауса, близкого к смотрящему за судами во времена Порошенко Александру Грановскому. По ряду свидетельств он был выкраден украинской разведкой. И сейчас оппозиция ставит в вину Санду, что она как минимум не препятствовала этому, а, возможно, даже была соучастником спецоперации иностранной спецслужбы на территории Молдовы.

Возьмет ли Додон реванш?

Источник "Страны" в политических кругах Молдовы не исключает реванша "попередников".

"Молдова подобное уже переживала, когда к власти 10 лет назад приходили прозападные силы, но жить лучше не стало. Наоборот, Молдова как была, так и остается одной из самых бедных стран Европы. И отстранённый от власти олигарх Плахотнюк, хоть временно отошел в тень, но по-прежнему играет первую скрипку. То есть править дальше будет олигархат, который собирается делить потоки уже при Санду. А люди - беднеть (ведь российский рынок может быть закрыт). Поэтому молдаване понемногу разочаровываются, и не исключен реванш пророссийских сил - уже после парламентских выборов", - говорит нам источник.

Часть экспертов полагают, что единственным приемлемым выходом для Санду, с ее урезанными полномочиями и шаткими перспективами, могло бы стать выдвижение Додона в премьеры. Как в 2019 еще президент Додон выдвинул ту же Санду, образовав ситуативную коалицию.

"Эта небольшая страна – лакмусовая бумага, по которой можно будет судить о некоторых важных тенденциях на постсоветском пространстве. Усиление западного вектора там все еще может быть, с последующей потерей Россией (в первую очередь, экономических) своих позиций. Как и у Запада, у России были и есть там очень сильные позиции: обширные экономические связи, значительная часть молдован работают в России, Приднестровье, опять же Гагаузия, где сильны пророссийские настроения. У Запада позиции тоже сильные: через Румынию, через усиливающееся экономическое притяжение, развитую сеть неправительственных организаций. Ситуация в Молдове будет изменять баланс сил во всем Черноморском регионе", - пишет в своем Фейсбуке политолог Дел Кислов.

Предвыборная борьба в Молдове может сказаться и на Украине из-за возможной разморозки давнего конфликта в Приднестровье - регионе Молдовы, который с 1992 года не контролируется Кишиневом и является непризнанной республикой.

За партию Санду будут голосовать те, кто хочет сближения с Западом, а ранее президент вообще намекала на возможность присоединения Молдовы к Румынии. Что может вызвать отторжение и даже военный конфликт с Приднестровьем (прямо на границах с Украиной), которое ориентировано на Россию.

Есть и другое мнение - что из-за возможных катастрофических последствий война в Приднестровье не нужна Западу, который будет максимально сдерживать ситуацию.

"Нет предпосылок к эскалации приднестровского вопроса, тем более с участием румын или украинцев. Что касается объединения с Румынией, то Бухарест не примет Молдову в свой состав. Это спорный вопрос в обеих странах. Идею о присоединении к Румынии, по соцопросам, поддерживают около 25 процентов жителей Молдовы", - сказал нам Бунеску.