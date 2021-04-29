В связи с Пасхой и 9 Мая в "ДНР" будет четыре дополнительных выходных дня. Кроме того, на период майских праздников там отменяют комендантский час, который обычно действует с 23:00 до 05:00.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Так, по его словам, выходными днями в 2021 году в "ДНР" станут 1-4 (с субботы по вторник) и 8-11 мая (с субботы по вторник). Таким образом, дополнительные выходные в "ДНР" в этом году: 3 (понедельник), 4 (вторник), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник).

"Длинные каникулы мы позволить себе не можем, поэтому остальные дни – рабочие", - сказал Пушилин.

В "ЛНР" выходными днями будут 1-4 и 8-10 мая, а также 12 число. 11 мая (вторник) - рабочий день, а 12-е число (среда) - выходной в связи с "Днем республики". Таким образом, дополнительные выходные в "ЛНР" в этом году: 3 (понедельник), 4 (вторник), 10 (понедельник) и 12 мая (среда).

Что касается комендантского часа в "ЛНР", заявлений о его отмене на майские праздники в 2021 году не было.

Напомним, что в этом году выходные дни в "ЛДНР" не будут совпадать с российскими, поскольку Путин объявил в РФ 10 выходных подряд на майские праздники. Отдыхать россияне будут 1-10 мая включительно.

Также мы писали о том, что в Украине в честь Пасхи и майских праздников выходными в этом году являются 1-4 и 8-10 мая.