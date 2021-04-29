В повестке работы Верховной Рады на сегодня появился законопроект №4375, призванный разрешить использование правоохранителями электрошокера, в частности - аппарата Taser X2, при задержании людей, совершивших административные правонарушения.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко назвал эту инициативу "очень важной для безопасности и порядка" и обосновал необходимость ее принятия тем, что "электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира".

По словам чиновника, законопроект позволит правоохранителям не применять оружие в случае угрозы их жизни, а использовать против нарушителей электрошокер.

"Для меня, как и для многотысячного коллектива патрульных полицейских, является не понятным то огромное сопротивление, которое оказывают сейчас отдельные народные избранники, или даже целые фракции (принятию этого законопроекта", - добавил Геращенко.

Он также заверил, что законопроект предусматривает использование шокеров только в случае, если лицо совершает физическое сопротивление правоохранителям.

"Каждому полицейскому, который пройдет обучение как законно и правильно использовать электрошокеры, будет предложено получить удар током для того, чтобы знать, что это такое на собственном опыте. Каждый факт применения электрошокеров будет проверяться как руководством полиции, так и прокурором", - заявил замминистра.

Согласно тексту законопроекта, электрошокеры смогут использоваться для:

задержания лица, которое совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом сопротивление полицейскому;





задержания лица, которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается сбежать;





задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;





задержания вооруженного лица, которое угрожает применением оружия и других предметов, которые угрожают жизни или здоровью людей, в частности полицейского.

Ранее закон предусматривал применение электрошокера только в случае отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, который находится под охраной, а также отражения нападения животного, которое угрожает здоровью лица или полицейского.

В свою очередь эксперты Научно-исследовательского института медико-биологических проблем Днепропетровской медицинской академии Минздрава пришли к выводу, что электрошокер Taser X2 можно рекомендовать к использованию подразделениями Нацполиции.

В свою очередь нардеп из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Куницкий в своем видеоблоге сообщил, что "ничего не предвещало того, что этот законопроект появится в повестке дня" Верховной Рады.

Куницкий также напомнил, что профильный комитет, в котором он состоит, на заседании 18 марта не рекомендовал парламенту голосовать за эту инициативу. В частности, тогда члены этого парламентского органа обратили внимание на потенциальную опасность применения электрошокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

Нардеп из "Голоса" Александра Устинова, утверждает, что это первый законопроект, который был направлен на голосование в Раде после отклонения комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.

"Я объясню в двух словах, что предлагается в законопроекте. Сейчас использовать электрошокеры можно, если на полицейского нападают (...) Что предлагается вместо этого? Если человек совершает даже административное нарушение, если даже это массовое собрание, протест, или тебя просто останавливают на машине за превышение скорости (...) Если полицейскому не нравится, как ты себя ведешь, он может к тебе применить электрошокер. На комитете этот вопрос был отклонен. Было решено отправить этот законопроект на доработку автору. Вместо этого этот законопроект "втихаря" на внеочередном (заседании) сегодня вносят на голосование в зал. И хотят его протянуть, чтобы против людей применять шокер даже за административное правонарушение", - рассказала в блоге Куницкого нардеп из "Голоса".

Сам Куницкий утверждает, то законопроект "протянули в зал абсолютно наглым образом".

"Мы из разных с Александрой партий, фракций (...) Несмотря на это (мы критикуем законопроект). В партийном чате "Слуги народа" идет очень живая дискуссия по этому поводу, очень много коллег возмущаются (по поводу того) как это было вынесено в зал, несмотря на решение комитета", - сказал представитель фракции "Слуга народа".

Куницкий выразил надежду, что парламент не поддержит этот законопроект и вернет его на доработку.

Напомним, 11 ноября Кабмин согласовал законопроект о расширении перечня лиц и ситуаций, когда полиции разрешено применять электрошокер. В ноябре Нацполиция закупила 200 стреляющих электрошокеров Taser.

Также глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков продемонстрировал на себе действие электрошокера.