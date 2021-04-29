Министерство иностранных дел Болгарии объявило одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой помочь в расследовании взрывов на военных складах.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Болгарии в четверг, 29 апреля.

Министр иностранных дел Екатерина Захариева провела встречу с послом Российской Федерации в Софии Элеонорой Митрофановой. В ходе разговора она отметила, что Болгария желает поддерживать равноправные отношения с Россией и настаивает на содействии стороны РФ в выяснении обстоятельств инцидентов.

"Мы партнеры и союзники в ЕС и НАТО, но это не означает, что у нас есть собственники, как вы недавно заявили СМИ. Болгарские службы работают только в интересах наших национальных интересов", - заявила Захариева.

В Кремле заявили, что Москва не будет терпеть подобного отношения со стороны Болгарии и Чехии и других стран, которые проявляют солидарность к ним и высылают российских послов.

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются балтийцы и другие... Мы этого уже не потерпим. И мы четко это демонстрируем. И, как сказал Путин, так будет теперь дальше", - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, на обвинения россиян со стороны Чехии и Болгарии последует реакция Москвы.

"Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемы провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения (в адрес) России не останутся", - резюмировал Песков.

Напомним, в Болгарии подозревают, что ко взрывам на военных складах, которые произошли в период с 2011 года, могут быть причастны граждане РФ.

Также сообщалось, что 17 апреля Чехия обвинила российскую разведку во взрыве военных складов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов.