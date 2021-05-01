Прямая трансляция Пасхального богослужения из Лавры. Где и во сколько смотреть онлайн
В субботу, 1 мая, и воскресенье, 2 мая, в прямом эфире в Украину будут транслировать праздничные пасхальные службы. В условиях карантина праздничный онлайн для многих станет возможностью приобщиться к торжеству вместе со своей парафией.
Пасхальное богослужение Украинской православной церкви начнется в 23:00 в Киево-Печерской лавре. Его проведет Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Начнутся пасхальные торжества с внесения Благодатного огня в Трапезный храм. Затем будут прочитаны молитвы, состоится крестный ход и освящение пасхальных корзин.
Начало трансляции из Киево-Печерской Лавры - в 23:00. Она будет показана в прямом эфире на телеканале "Интер" и на нашем сайте.
Также праздничные богослужения будут доступны на других каналах и на Facebook-страницах местных храмов.
Специально для вас - открытки с наступающей Пасхой.
Как украинцев просят праздновать Пасху в условиях пандемии ковида - в материале "Страны".