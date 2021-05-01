В субботу, 1 мая, и воскресенье, 2 мая, в прямом эфире в Украину будут транслировать праздничные пасхальные службы. В условиях карантина праздничный онлайн для многих станет возможностью приобщиться к торжеству вместе со своей парафией.

Пасхальное богослужение Украинской православной церкви начнется в 23:00 в Киево-Печерской лавре. Его проведет Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Начнутся пасхальные торжества с внесения Благодатного огня в Трапезный храм. Затем будут прочитаны молитвы, состоится крестный ход и освящение пасхальных корзин.

Начало трансляции из Киево-Печерской Лавры - в 23:00. Она будет показана в прямом эфире на телеканале "Интер" и на нашем сайте.

Также праздничные богослужения будут доступны на других каналах и на Facebook-страницах местных храмов.

Специально для вас - открытки с наступающей Пасхой.

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